مرتزقة هادي يتوعدون الإماراتيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

اطلقت احد القيادات العسكرية الموالية للعدوان السعودي الامريكي تهديدات شديدة اللهجة متوعداً الامارات ومرتزقتها في حضرموت بالطرد.

وتوعد اللواء المرتزق صالح محمد طميس المعين من الفار هادي كقائد المنطقة العسكرية الأولى، بالرد بقوة على ما اعتبرها محاولات للعبث وزعزعة الأمن في منطقة وادي حضرموت.

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ويأتي هذا التهديد على خلفية تصريحات ما يسمى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الموالي للإمارات، الذي دعا قبل نحو أسبوعين إلى ما وصفه بتحرير المنطقة من الاحتلال.

وقال طميس إن قواته ستكون بالمرصاد لكل الأيادي التي ستحاول العبث وزعزعة الأمن في وادي حضرموت“.

وكان الزبيدي قد أعلن التعبئة العسكرية العامة وتأسيس محاور قتالية بهدف استعادة وادي حضرموت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لعلي محسن الاحمر.