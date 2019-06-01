الخطوط الجوية اليمنية : التحالف يلغي الرحلات الجوية في مطار عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، في وقت مبكر السبت، أن تحالف العدوان ألغى رحلات جوية جديدة من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن.

وقالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، في بيان له، إن غرفة الإجلاء التابعة لدول العدوان، رفض التصريح لإقلاع الرحلتين 606/607 و608/609 المتوجهة من مطار عدن إلى مدينة جدة السعودية، ورحل ثالثة من عدن إلى القاهرة وعدن ليوم غد الأحد 600/601.

وأكد بيان الشركة اليمنية أن التحالف رفض منح طيران اليمنية تصريح الإقلاع، دون إبداء السبب، واستغربت الشركة من إلغاء الرحلة رغم علم التحالف بوجود حالات إنسانية.

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والثلاثاء الماضي أعلنت شركة طيران “بلقيس”، في منشور على صفحتها في فيسبوك، إلغاء رحلاتها ليوم الثلاثاء، من عدن إلى العاصمة السودانية الخرطوم (ذهابا وإيابا)، ومن عدن إلى العاصمة الأردنية (ذهابا وإيابا أيضا)، فيما لم تذكر أسباب رفض التحالف منح التصريح.

وسبق ان أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الأحد الفائت، أن التحالف ألغى رحلة جوية إلى العاصمة الأردنية عمان، وأكد بيان لليمنية على فيسبوك، أن قيادة التحالف رفضت منح تصريح الإقلاع للرحلة 608 AFB المتوجهة من مطار عدن إلى العاصمة الأردنية عمان، يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، من دون إبداء السبب.

يذكر أن التحالف بفرض حصار جوي على الأجواء اليمنية، منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015، كما قام باغلاق مطار صنعاء الدولي .

وهو من يمنح التصاريح لتسيير الرحلات المدنية والتجارية، ويعاني آلاف اليمنيين من سياسات التحالف وفرضه حظرا جويا على مطارات اليمن، وعرقلته للحركة الملاحية في المطارين الوحيدين المسموح باستخدامهما، لسفر اليمنيين وهما مطار عدن الدولي ومطار سيئون، الواقعان في مناطق سيطرة الاحتلال الاماراتي.