منظمة "وقف الواقفين" تدشن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن

دشنت منظمة وقف الواقفين ( جفت فور جيفرز ) ،اليوم، في عاصمة جنوب افريقيا،دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية المقدمة لبلادنا والبالغة 37 طنا.

وعبر القائم بأعمال السفارة اليمنية في جنوب افريقيا احمد حسن عن شكر وتقدير اليمن حكومة وشعبا الى جنوب افريقيا والمتطوعين بالمنظمة على مايقدمونه عبر منظمة (جفت فور جيفرز) من مساعدات إنسانية للشعب اليمني. واكد المسؤولين في المنظمة ان مايقدمونه من مساعدات لليمن ما هو الا واجب انساني.