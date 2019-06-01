امير الكويت يطالب الالتزام باتفاق ستوكهولم في اليمن

طالب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الالتزام باتفاق ستوكهولم الأخير حول اليمن وذلك للوصول إلى الحل وفق المرجعيات المعتمدة والمتفق عليها.
وأشار امير الكويت في كلمته التي ألقاها، اليوم، في اعمال القمة الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة في دورتها الـ 14 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الى إن الوضع في اليمن واستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق يمثل تحديا آخر لأمتنا الإسلامية.
وقال "بالرغم من الجهود الدولية المتواصلة الهادفة إلى وضع حد للصراع الدامي في اليمن إلا أن هذه الجهود تصطدم دائما بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه".
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