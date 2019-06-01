يمني يصمم صورة تبين شدة غلاء الملابس فى العيد

شهدت الأسواق اليمنية غلاءً فاحشاً في أسعار ملابس العيد، ما أضطر لكثير من الأسر اليمنية إلى احجامها عن الشراء نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وقالت مصادر محلية، إن ملابس العيد ازدادت إلى الضعف من قيمتها عن العيد السابق، وأن محلات الملابس شهدت كساداً نتيجة إحجام الناس عن الشراء بسبب تلك الزيادات.

وعزا كثير من محلات الملابس ذلك إلى قلة الواردات من الملابس إضافة إلى ارتفاع الجمارك على تلك البضائع المستوردة وتكرار جمركتها في مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي انعكس على قيمتها للمستهلك.

وابتكر مصمم صورة تعبيرية عن الغلاء الفاحش في أسعار الملابس في تصميم قميص على شكل أموال يمنية في صورة معبرة عن الواقع الذي يعيشه اليمني في زمن الحرب.