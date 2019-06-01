شاهد .. استعراض عسكري حوثي بالحديدة برعاية الأمم المتحدة

نظمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عرضاً عسكرياً في محافظة الحديدة، التي زعمت الأمم المتحدة، أن الميليشيات تستعد للإنسحاب منها وتسليمها لقوات محلية .

وتداول ناشطون صوراً للعرض العسكري الذي نظمته الميليشيات في وسط مدينة الحديدة، وبين حشود شعبية واسعة خوفاً من إستهداف طيران التحالف العربي لها .

وظهر في العرض الحوثي عدد من سيارات التي قدمها البرنامج الأنمائي للأمم المتحدة، مؤخراً للميليشيات تحت ذريعة دعم عمليات نزع الألغام في اليمن .

وأعتبر صحفيون ومراقبون هذا العرض تأكيد على تواطؤ الأمم المتحدة مع الميليشيات ودعمها لإستمرار الحرب التي تشهدها اليمن منذ اربع أعوام ونصف بسبب إنقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية بدعم من إيران .