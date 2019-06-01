الميليشيات تواصل إستهداف مواقع العمالقة في الجبلية بالحديدة

تواصلت عمليات القصف والإستهداف التي تنفذها مليشيا الحوثي على مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
وافادت وحدة الرصد والمتابعة لقوات العمالقة أن المليشيات استخدمت خلال عمليات القصف من مناطق تمركزها قذائف مدافع B10 وقذائف RBG .على مواقع قوات العمالقة .
وأضافت وحدة الرصد أن المليشيات الحوثية اطلقت نيران أسلحتها نحو مواقع متفرقة تتمركز فيها ألوية العمالقة في منطقة الجبلية بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة منها سلاح 23 والأسلحة المتوسطة من سلاح 14.5 وسلاح 12.7 .
وعلى صعيد متصل تواصل المليشيات تصعيدها العسكري ورفع وتيرة القصف والإستهداف على مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية وفي محاور اخرى متفرقة من محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، كما تعرضت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مدن المحافظة لقصف مماثل أودى بحياة مئات المواطنين الأبرياء .
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