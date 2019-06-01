أمير الكويت : الوضع اليمن يمثل تحدياً لأمتنا الإسلامية

قال أمير الكويت، اليوم السبت، "صباح الأحمد الصباح"، إن الوضع في اليمن واستمرار معاناة الشعب اليمني يمثل تحديا آخر لأمتنا الإسلامية.
وأكد "الصباح" في الكلمة التي ألقاها أمام القمة الإسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة بالسعودية،على ضرورة إلتزام الأطراف اليمنية، باتفاق "ستوكهولم" الأخير.
وأضاف: بالرغم من الجهود الدولية المتواصلة الهادفة إلى وضع حد للصراع الدامي هناك، إلا أن هذه الجهود تصطدم دائما بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.
وانطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، منتصف ليل الجمعة السبت برئاسة السعودية، بعد ساعات من انعقاد مماثل لقمتين عربية وخليجية دعت لهما السعودية، وغلب على بيانهما الختاميين، انتقاد "إيران" بشكل صريح.
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