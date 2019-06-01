قصف حوثي هو الأعنف على مواقع العمالقة في حيس بالحديدة

شنت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران قصفاً عنيفاً على مواقع ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية .

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصدر عسكري، قيام المليشيات المتمركزة في أطراف مديرية حيس بشن عملية قصف عنيفة ومركزة مستخدمة المدافع الثقيلة ، حيث سقطت عددا من مقذوفات مدفعية الهاون عيار 82 ومقذوفات هاون 120 بالقرب من مواقع ألوية العمالقة التي تتمركز في مديرية حيس .

وأضاف المصدر أن المليشيات خلال قصفها واستهدافها المكثف والهستيري على مواقع قوات العمالقة استخدمت مدافع B10 المباشرة وقذائف الآر بي جي .بالتزامن مع معاودة إستهداف وإطلاق نار مكثف شنته المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة منها 14.5 وعيار 12.7 في أوقات متفرقة من يومنا هذا .

وتظهر عمليات القصف والإستهداف اليومية التي تنفذها المليشيات الحوثية على مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مختلف مديريات محافظة الحديدة مزاعم المليشيا حول إلتزامها بعملية السلام واتفاقية السويد والتي تتضمن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وإنسحابها من موانئ ومدينة الحديدة .