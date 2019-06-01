مقاتلات التحالف العربي تقصف تجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات وتعزيزات المليشيات الحوثية في محافظة الجوف. وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مواقع المليشيات الحوثية بمديرية المتون في محافظة الجوف، فيما شنت غارة ثالثة على تحركات المليشيات الحوثية في منطقة مزوية. يأتي هذا فيما تواصل المليشيات الحوثية خروقاتها من خلال استهداف مواقع ألوية العمالقة ومنازل المواطنين بالحديدة.

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