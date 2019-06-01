بن بريك يكشف تفاصيل جديدة معركة تحرير عدن وماذا قال محمد بن زايد

كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بعضاً من أسرار إستعدادات معركة تحرير العاصمة المؤقتة عدن من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية قبل أربعة أعوام .

وقال بن بريك في تغريدات له بتويتر، رصدها "الخليج 365" : كان توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله بأن لا يدخل علينا العيد إلا وقد حررنا مطار عدن وقال حددوا احتياجاتكم، وكلفت بتجهيز 200مقاتل للتدريب في قاعدة عصب لتنفيذ المهمة، وجهزت بمعونة الأبطال من القيادات 224مقاتل، 124 من المقاومة المدنية و100 من المقاومة العسكرية .

واضاف "وتوجهنا إلى عصب على بارجة الباهية الإماراتية وهناك تم استقبالنا من قبل قيادة القاعدة الإمارتية في عصب، وكان قائد قوة التحالف العميد علي الطنيجي موجودا وقد أتانا بكل التجهيزات المطلوبة وخطب بنا خطبة مما قال فيها بإذن الله نصلي العيد في المطار وقال ممازحا وأنا سأخطب بكم العيد" .

وفي تغريدة أخرى، قال بن بريك "كسرنا جبروت إيران وأذهبنا آمالها أدراج الرياح ولازلنا في الضالع نسطر أعظم البطولات والتضحيات" .. مؤكداً أن الجنوبيين يعطون العرب اسلوبا آخر للتفاوض مع إيران الفارسية فالحرب نوع من أنواع التفاوض.

واضاف "انتصارات الجنوبيين هي رصيد السعودية والإمارات وبدون تلك الانتصارات الهزيمة لاغير" .