محافظ حضرموت يشيد بالمبادرات الشبابية التطوعية من الجنسين الهادفة خدمة المجتمع

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمبادرات الشبابية التطوعية من الجنسين الهادفة خدمة المجتمع ومساعدة الفئات المحتاجة خصوصاً خلال أيام وليالي شهر رمضان الفضيل .

وقال المحافظ "إن استشعار شبابنا لمفهوم العمل التطوعي بدأ ينتشر ويتوسع وهو أمر جيد ينعكس ايجاباً على المجتمع ، ويؤكد أن شريحة كبيرة من أبنائنا الشباب يعون أهمية التطوع من أجل خدمة أهلهم ومجتمعهم" .

وأضاف المحافظ في تصريح لمكتبه الإعلامي "سعدت كثيراً وأنا أشاهد عن كثب تجارب ومشاريع ناجحة لشباب أسهمت السلطة المحلية في دعمهم عبر صندوق دعم الشباب فكان النجاح حليفهم واستطاعوا باخلاص خدمة أنفسهم ومجتمعهم" .

وتابع المحافظ : "أود ان أشيد كذلك بمبادرات شخصية لشباب وهبوا أنفسهم لخدمة الناس وفك كربة اخوان لهم ونالوا ثقة المحسنين ، فأسهموا في علاج مرضى وكفالة أيتام ومساعدة محتاجين " .

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كما أثنى المحافظ على جهود لشباب فاعل من الجنسين أفرزت مبادرات هادفة ومؤثرة في رمضان منهم من ساهم في إعادة تاهیل مساجد بأرياف المكلا ، وآخرون نفذوا ترمیم بعض الشوارع الداخلية وانارتها وفتيات أسهمن في مساعدة أخوات لهن أيتام وأخريات قمن بتحسین الدخل المادي لمکفوفین عن طریق توفير فرص عمل لهم

، بالاضافة الى توزیع مواد غذاٸیة للمحتاجین وفرش طبية خاصة للمرضى .

داعياً الشباب الى مواصلة العطاء بهذا النسق ، الأمر الذي يجعلهم فاعلين وايجابيين في مجتمعهم ويصرفهم عن جوانب السلب وما يضر بصحتهم ومجتمعهم .