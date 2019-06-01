"البحسني" يثني على المشاريع الخيرية التي تلامس المحتاجين في رمضان

أثنى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على دور المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الخير في تنفيذ مشاريع خيرية ومساعدة المحتاجين والاهتمام بحفاظ كتاب الله الكريم خلال شهر رمضان المبارك .

وقال المحافظ إن كثير من هذه المشاريع الخيرية قد أسهمت في التخفيف عن المحتاجين وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتشجيع حفاظ القرآن الكريم في شهر القرآن .

وأضاف المحافظ " ان توزيع الزكوات والتمور وملابس العيد والسلل الغذائية ومشاريع افطار الصائم واقامة مسابقات للحفاظ وتكريمهم ، من شأنها أن تسهم في التخفيف عن المحتاجين وترابط النسيج الداخلي لمجتمعنا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وظروف الحرب الحالية" .

ودعا المحافظ رجال الخير والاحسان والمؤسسات الخيرية الى الاقتراب اكثر من المحتاجين وتلمس احتياجاتهم، والبحث عن الأسر الأكثر احتياجاً ، وعدالة توزيع المساعدات حتى ينعم أكبر عدد من الأسر المحتاجة بهذه المساعدات الخيرية" .