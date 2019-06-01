العميد التميمي يشيد بالجهود الأمنية للوحدات الأمنية في مديريات ساحل حضرموت

أشاد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بالجهود الأمنية الكبيرة للوحدات الأمنية وقياداتها في مختلف مديريات ساحل حضرموت والتي أسهمت في نجاح الخطة الأمنية الرمضانية حتى هذه اللحظة.

وقال العميد التميمي في حديثه للإعلام الأمني "إننا على تواصل مستمر مع كل الوحدات الأمنية في المديريات لمتابعة سير تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، وكذا متابعة الحالة الأمنية المستقرة مع القيادات الأمنية في تلك المديريات".

وثمّن العميد التميمي كل الجهود لكل القيادات والوحدات والمراكز الأمنية في مديريات ساحل حضرموت والتي لولاها بعد توفيق الله ومساندة رجال المنطقة العسكرية الثانية لما تحقق الأمن والاستقرار في المحافظة، ولكن بفضل جهودهم وانضباطهم والتزامهم بالتعليمات نجحت الخطة الأمنية الرمضانية وتحقق الأمن المنشود.