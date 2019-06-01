العقيد البحر يكشف أعداد قتلى الحوثيين والأسرى جراء معارك تعز

كشف قائد عسكري بارز في محافظة تعز، أعداد القتلى والأسرى من الحوثيين بينهم قيادي.
وأكد المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، مقتل 14 ً حوثيا بينهم قائد مربع الحوجلة سليمان صدام، المكنى بـ«أبو نجاد» وجرح العشرات، وأسر 5 آخرين وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية في معارك الـ24 ساعة الماضية .
وقال البحر في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "إن قوات الشرعية أحرزت تقدما كبيرا، إذ ً اقتحمت جبال حميد علي في الستين ورسام، وتمكنت من تطهيرعدد من القرى في منطقة حذران وصولا إلى قرب مصنع السمن والصابون، وتطهير جبال القارع والشيباني والشيكي.
ولفت إلى أن التقدم لا يزال بطيئا بسبب كثافة الألغام لكن المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى تنفيذ الأهداف ووقف الاستهدافات والقتل اليومي للمدنيين في مناطق التماس وكسر الحصار الجائر على المدينة. ُ
كما تمكن الجيش الوطني أمس من السيطرة على جبال هضاب الصعاب والع ِ تيمة ومثلث سبعة في مديرية باقم شمالي صعدة بعد معارك مع المليشيا التي فرت من أرض المعركة تاركة أسلحتها وقتلاها الذين لا تزال جثثهم متناثرة في الوديان والجبال. وأفاد مصدر عسكري بأن السيطرة على تلك الجبال قطعت خطوط إمداد العدو بين باقم والربوعة.
وتصدى الجيش اليمني في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لهجوم إرهابي حوثي على مواقعه في مديرية
حيس جنوب المحافظة. وقال مصدر عسكري لـ«عكاظ» ً ، إن المليشيا نفذت هجوما على مواقع قوات العمالقة في منطقة بني مغاري محاولة التقدم بمجاميع مسلحة، لكن القوات تصدت لها وتمكنت من قتل وجرح العشرات من المهاجمين. تزامن ذلك مع إعلان مصدر عسكري في الضالع مقتل 15 ً مسلحا ً حوثيا بينهم القيادي الميداني أبوعلي المتوكل وأسر 2 آخرين في مواجهات الفاخر بمديرية قعطبة.
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