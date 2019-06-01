الجوف.. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيا في المصلوب

شهدت محافظة الجوف، اليوم السبت، حزيران 01، 2019، تبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.
وقالت مصادر ميدانية إن تبادلا للقصف العنيف بين قوات الشرعية والمليشيا جرى في جبهتي حام والساقية بالمصلوب.
وأفادت المصادر بأن القصف المدفعي المتبادل مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها تبادل القصف.
ويوم أمس شهدت مديرية المتون مواجهات عنيفة بين القوات الحومية والمليشيا أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين.
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