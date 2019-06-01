"الصحة العالمية" تشيد بمنحة الإمارات والسعودية لوقف الكوليرا باليمن

أعربت منظمة الصحة العالميّة عن امتنانها للإمارات والسعودية على المنحة التي قدّمتاها بـ20 مليون دولار لدعم الجهود المستمرة لوقف انتشار الكوليرا في اليمن.

وقال ممثل منظمة الصحة العالميّة في اليمن، ألطاف موساني، إنَّ مِن شأن هذا الدعم وقف انتقال الكوليرا في المجتمعات الأكثر تضرراً وبناء القدرات على اكتشاف تفشي المرض في المستقبل والاستجابة له بسرعة.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 9 أبريل/نيسان تقديم حزمة مساعدات إنسانيّة لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائيّة للشعب اليمني الشقيق.

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وشملت تلك المساعدات 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائيّة العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذيّة الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية بالتعاون مع منظمة الصحة العالميّة.

وقالت المنظمة الدوليّة إنَّ مبلغ الـ20 مليون دولار الذي تمَّ تسلمه سيضمن زيادة أنشطة الاستجابة الأساسيّة في 147 منطقة شديدة الخطورة بما في ذلك زيادة عدد مراكز علاج الإسهال وإجراء حملات للتطعيم ضد الكوليرا عن طريق الفم ونشر المياه وأنشطة الصرف الصحي والنظافة في مجال الرعاية الصحيّة المرافق وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة وتعزيز السلوكيات الإيجابيّة التي تسعى إلى الصحة والحماية.

وأضافت المنظمة أنَّ الإمارات والسعودية قدّمتا تمويلاً بقيمة 145.6 مليون دولار أمريكي منذ عام 2018 وبفضل هذا الدعم حصلت مليونا امرأة في الربع الأول من عام 2019 على خدمات الصحة الإنجابيّة الطارئة و25 منشأة للرعاية الصحيّة الأوليّة أعيد فتحها في المناطق النائية المأهولة بالسكان من قبل النازحين داخلياً وتوفير الرعاية الصحية لحوالي 50 ألف شخص، إضافة إلى ذلك تمَّ تطعيم 18 مليون شخص ضد الكوليرا والدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال والحصبة الألمانيّة في 2018 /‏‏2019.