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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 1 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في الضالع بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/392349

600 ألف يمني يستفيدون من المساعدات الإماراتية في رمضان
https://www.alyamanalaraby.com/392350

ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/392351

المالكي يؤكد أن العملية العسكرية في اليمن تهدف لوقف النفوذ الإيراني
https://www.alyamanalaraby.com/392361

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية على عدد من المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/392365

عاجل.. طيران التحالف يُكثف التحليق في أجواء صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/392377

معين عبدالملك يوجه بتحقيق عاجل في انتحار طالب بالهند
https://www.alyamanalaraby.com/392378

عاجل.. تحليق متواصل في أجواء صنعاء وأنباء عن انفجارات جنوبها
https://www.alyamanalaraby.com/392394

صحيفة: اليد الممدودة بالسلام من مكة اصطدمت بمزايدات إيرانية ودعم «الحوثيين»
https://www.alyamanalaraby.com/392395

السيسي: اليمن يعاني من جماعة الحوثي والدعم الأجنبي لها
https://www.alyamanalaraby.com/392397

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صحيفة: دول المنطقة لن تسمح لإيران ومليشياتها باستمرار نهجها التخريبي
https://www.alyamanalaraby.com/392398

الرئيس هادي: النظام الإيراني أنشأ مليشيات طائفية في اليمن وظل يرعاها
https://www.alyamanalaraby.com/392399

"الخليج": قمتا مكة أدانتا الحوثيين ولهما رسائل إلى إيران و«إسرائيل» وأمريكا
https://www.alyamanalaraby.com/392403

احباط عملية تهريب سماد يستخدم في صناعة المتفجرات بلحج
https://www.alyamanalaraby.com/392404

صحيفة: الاعتداء على السفن وإطلاق الصواريخ الإيرانية من قبل الحوثي تمادياً مدوياً
https://www.alyamanalaraby.com/392406

إيرانيون يحضرون اجتماعات حوثية بهدف تنفيذ عمليات بحرية بخط الملاحة
https://www.alyamanalaraby.com/392413

تركي المالكي: نعمل على حماية اليمن من طغيان الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/392415

التحالف يقصف مناطق تحت سيطرة الحوثي جنوب صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/392416

قيادي حوثي عطفا على تصريحات نائب الحرس الثوري: سنحارب مع إيران
https://www.alyamanalaraby.com/392429

الهلال الإماراتي تُطلق مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/392430

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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