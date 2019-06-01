أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في الضالع بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي
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600 ألف يمني يستفيدون من المساعدات الإماراتية في رمضان
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ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
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المالكي يؤكد أن العملية العسكرية في اليمن تهدف لوقف النفوذ الإيراني
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مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية على عدد من المحافظات
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عاجل.. طيران التحالف يُكثف التحليق في أجواء صنعاء
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معين عبدالملك يوجه بتحقيق عاجل في انتحار طالب بالهند
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عاجل.. تحليق متواصل في أجواء صنعاء وأنباء عن انفجارات جنوبها
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صحيفة: اليد الممدودة بالسلام من مكة اصطدمت بمزايدات إيرانية ودعم «الحوثيين»
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السيسي: اليمن يعاني من جماعة الحوثي والدعم الأجنبي لها
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صحيفة: دول المنطقة لن تسمح لإيران ومليشياتها باستمرار نهجها التخريبي
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الرئيس هادي: النظام الإيراني أنشأ مليشيات طائفية في اليمن وظل يرعاها
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"الخليج": قمتا مكة أدانتا الحوثيين ولهما رسائل إلى إيران و«إسرائيل» وأمريكا
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احباط عملية تهريب سماد يستخدم في صناعة المتفجرات بلحج
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صحيفة: الاعتداء على السفن وإطلاق الصواريخ الإيرانية من قبل الحوثي تمادياً مدوياً
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إيرانيون يحضرون اجتماعات حوثية بهدف تنفيذ عمليات بحرية بخط الملاحة
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تركي المالكي: نعمل على حماية اليمن من طغيان الحوثي
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التحالف يقصف مناطق تحت سيطرة الحوثي جنوب صنعاء
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قيادي حوثي عطفا على تصريحات نائب الحرس الثوري: سنحارب مع إيران
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الهلال الإماراتي تُطلق مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد بحضرموت
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