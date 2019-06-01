الهلال الإماراتي تُطلق مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد بحضرموت

فى إطار الجهود التي تبذلها الإمارات لمساعدةً الأسر التي فقدت معيلها، أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة فى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية امس بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" اليوم السبت، قام فريق الهيئة بتوزيع ألف كسوة بالإضافة إلى قسائم مشتريات في عدة مراكز تجارية بمحافظة حضرموت استهدفت أسر الشهداء والايتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقرا حيث اقتنوا ما يناسبهم و أطفالهم عن طريق اعطائهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يتمكن الاطفال مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

وفى المناطق الريفية بمحافظة حضرموت توجه فريق ميداني من الهيئة مستهدفا الأسر التي لا تسطيع التوجه الى نقاط التوزيع واعطائهم كسوة العيد وهم في منازلهم.

وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد إلى الأطفال الأيتام وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود والأسر الفقيرة لتخفيف العبئ الاقتصادي وادخال البسمة والفرحة إلى قلوبهم.. لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من دولة الإمارات عبر" هيئة الهلال الأحمر " لمواساة الأطفال وأسرهم لما سببته الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي ومعيشي.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة الامارات على وقوفها الدائم معهم ورفع المعاناة عنهم متقدمين بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي وضعتهم نصب اعينها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت برسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة في توزيع كسوة العيد.