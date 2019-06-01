التحالف يقصف مناطق تحت سيطرة الحوثي جنوب صنعاء

شن طيران التحالف العربي، اليوم السبت، غارات استهدفت مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي جنوب العاصمة صنعاء.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية نفذ قرابة 4 غارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في منطقة عمد التابعة لمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وذكر شهود عيان أن الغارات جاءت عقب تحليق مكثف للطيران.

ويأتي هذا بعد أيام من تأكيد المتحدث التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف لن يتسامح مع استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الداخلين اليمني والسعودي.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطرا على المنطقة في ظل ارتباط الحوثيين بإيران، وبجماعات إرهابية.

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وبين أن تلك القدرات الصاروخية التي توافرت للحوثيين تشكل خطرا على الداخل اليمني ودول الجوار.

وأشار إلى تمكن الحوثيين خلال وقت سابق كذلك من الاستيلاء على قدرات صاروخية من الجيش اليمني، يصل مداها من 300 - 500 كيلومترا.

وأعلن أن ميليشيات حزب الله في لبنان زودت الحوثيين بصواريخ من طراز "فاتح" وبطائرات مسيرة.

وتحدث المالكي عن تصعيد حوثي في استخدام الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة.

وذكر أن التحالف سيواصل استهداف القدرات النوعية للحوثيين مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة، موضحا أن تلك القدرات أطالت الأزمة، وحالت دون امتثال الحوثيين للتفاوض الحقيقي حول التوصل إلى تسوية.