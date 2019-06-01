إيرانيون يحضرون اجتماعات حوثية بهدف تنفيذ عمليات بحرية بخط الملاحة

يتواصل الدعم الإيراني بكافة أوجهه لجماعة الحوثي ويحضر ممثلين عن الجانب الإيراني مع الحوثيين.
وكشفت مصادر موثوقة، عن استدعاء قيادة جماعة الحوثي لعدد من القيادات العسكرية في القوات البحرية والدفاع الساحلي الموالية للجماعة، لحضور اجتماعات سرية بالعاصمة صنعاء تكرس لإعداد خطة تصعيد طارئة وتنفيذ عمليات استهداف في خط الملاحة الدولية بالمياه الإقليمية اليمنية.
وأكدت المصادر وفقاً لما نشرته صحيفة «الخليج»، الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - أن اجتماعات مماثلة عقدت في وقت سابق بالحديدة، وحضرها ضباط إيرانيون يضطلعون بمهام التدريب على تنفيذ العمليات العسكرية البحرية عبر استخدام الصواريخ الموجهة والزوارق البحرية ذاتية الدفع
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