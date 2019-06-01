صحيفة: دول المنطقة لن تسمح لإيران ومليشياتها باستمرار نهجها التخريبي

ذكرت صحيفة خليجية، إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن الإمارات منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، كانت وستبقى داعمة للعمل الخليجي والعربي المشترك للتعامل مع كافة التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، وأكد سموه خلال ترؤس وفد الدولة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أنه بالرغم من كون أمن وسلامة واستقرار المنطقة، فيه مصلحة عالمية.. لكنه يقع على عاتق العرب أنفسهم قبل الجميع".

وبينت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "أكثر من تعرض للتهديدات والأذى من قبل النظام الإيراني الهادف للتدخل وتوسيع نفوذه والسيطرة على دول المنطقة هم العرب، وفي كل دولة وجد إليها ذلك النظام منفذاً بأساليبه المعروفة تعرض شعبها للويلات والمآسي، في حين تحطمت جميع محاولاتها عندما ووجهت بمواقف حازمة وحاسمة وبقيت عاجزة عن تنفيذ أجندتها".

ومضت"ولاشك أن العلاقات الصلبة بين الإمارات والسعودية التي تقوم على المسار والمصير المشترك، قدمت المثال الحي على امتلاك القدرة لسحق كافة التحديات والتهديدات، وأبقت إيران عاجزة عن تحقيق مآربها الدنيئة، وإن قامت باعتداءات سافرة ومقززة لم تستثن حتى محاولات استهداف الأماكن المقدسة، عبر أدواتها وأذرعها التي تعمل ضمن مخططها وأجندتها العبثية".

وشددت أن "المجتمع الدولي أيضاً معني بتحمل مسؤولياته في مواجهة نظام يقوم على الاستخفاف التام بكافة القواعد الدولية، ويواصل العمل على التوسع منذ أربعة عقود دون أن يكون هناك أي أمل في تعديل سياسته كما يجب، واليوم بعد أن بات كل ما يقوم به هذا النظام يتم بشكل علني وبأسلوب خطير يهدد الاستقرار العالمي برمته كمواصلة التجارب الصاروخية و إرسال المليشيات العابرة للحدود ومدها بالسلاح لترتكب المجازر ودعم جميع التنظيمات الإرهابية، وتهديد الملاحة البحرية في أهم الممرات حول العالم، بات من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتصرف يما يتناسب وضرورة كبح مخاطر هذا النظام وما ينتهجه من تدخلات وما يقوم به من جرائم شنيعة".

واعتبرت أن "قمم مكة تأتي في مرحلة غاية في الدقة والحساسية، في الوقت الذي يتخبط فيه النظام الإيراني ويحاول الهروب من الإلزامية التي وضعته فيها العقوبات الأمريكية عبر التعديات والجرائم، وبالتالي فإن التحرك عربياً ودولياً بات ضرورياً جداً، لأن دول المنطقة التي أعلنت أنها لا تريد حروباً في المنطقة، لكنها أكدت بشكل تام وجلي أنها لم ولن تسمح بأن تواصل إيران نهجها التخريبي وتهديدها لأمن وسلامة دول المنطقة ومسيرة شعوبها".