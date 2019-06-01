مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية على عدد من المحافظات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات.

ففي محافظة حضرموت الوادي تم توزيع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية تريم.

كما تم في محافظة الضالع توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي الضالع وقعطبة.

وفي مديريتي المكلا ودوعن بمحافظة حضرموت تم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.