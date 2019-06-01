اليمن في قلب الدول الإسلامية.. وقادتها يؤكدون الدعم للشرعية الدستورية

شدد زعماء الدول الإسلامية على الدعم المتواصل للشرعية في اليمن، ومساندة الشعب اليمني ضد ميليشيات الحوثي، والعمل على أمن واستقرار البلاد المختطفة من قبل جماعات مسلحة، تتلقى تمويلات مادية وعسكرية عبر جهات خارجية تريد ضرب الصف العربي.

وأكد قادة الدول خلال مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها مكة المكرمة، على الدعم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلهاالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأشار البيان الختامي للقمة الإسلامية إلى استئناف جلسات مجلس النواب اليمني، وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية.

كما أكد البيان الختامي دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية، وصولاً إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

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وأكد البيان مساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.

وأشاد المؤتمر الإسلامي بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء، بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن، ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة، والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة.

كما أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت المتواصلة تجاه اليمن، باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.