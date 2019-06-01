مصرع قيادي حوثي بارز في معارك بمحافظة الضالع

قي القيادي الميداني البارز في ميليشيات الحوثي، العقيد هشام الغرباني مصرعه، اليوم الجمعة على أيدي قوات الجيش والمقاومة في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية – أن قوات الجيش والمقاومة تخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات الضالع، وتمكنت من السيطرة على العديد من المناطق هناك.

وواصلت قوات الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية تقدمها نحو منطقة الفاخر بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي في شخب غرب مديرية قعطبة.

وتمكن الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع استراتيجية، وواصلوا التقدم بعد تهاوي الميليشيات وفرار من تبقى من عناصرها نحو منطقة الفاخر، وتحصنها في منازل المواطنين وبعض المرتفعات الجبلية، مخلفة وراءها عشرات القتلى من عناصرها.