البيان الختامي للقمة الإسلامية يتخذ قرارات لنصرة فلسطين ويرفض الأعمال التخريبية

اعتمد القادة المشاركون في القمة الإسلامية التي عقدت بمكة اليوم السبت البيان الختامي.

وأكد البيان الختامي للقمة الإسلامية أن القادة المشاركين في القمة رفضوا كل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد البيان الختامي بجهود خادم الحرمين الشريفين والسعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية.

وأدان البيان الختامي الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية في السعودية والأعمال التخريبية التي تعرضت لها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

وثمن البيان جهود السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف أمنيا وفكريا وماديا.

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وانطلقت، مساء الجمعة، أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة وزعماء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقدت القمة تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل"، وتتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي؛ من أجل بلورة موقف موحد تجاهها والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

وناقشت القمة تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن الأوضاع الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.

وشهدت مكة أمس الخميس قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.