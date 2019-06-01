البحسني: وصول فريق فني لدراسة إنشاء المحطة الخاصة بكهرباء ساحل حضرموت

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأنه وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وصل اليوم إلى مدينة المكلا الفريق الفني الخاص بدراسة موقع إنشاء المحطة الخاصة بكهرباء ساحل حضرموت (100 ميقا) التي وجه بها رئيس الجمهورية واستكمال الدراسات اللازمة لإنشائها والبدء في العمل بها.
وأكد محافظ حضرموت بأن البدء بالترتيبات الأولية لتنفيذ مشروع المحطة الخاصة بكهرباء ساحل حضرموت (100 ميقا) سيسهم اسهاما فاعلا في حل مشكلة الكهرباء وسيقدم حلولا جذرية لها بعد سنوات من المعاناة خصوصا خلال أيام فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وسيخفف من حجم الأموال والمبالغ الباهضة التي تنفق على قطاع الطاقة سنويا في المحافظة.
وتقدم المحافظ البحسني بشكره وتقديريه لفخامة رئيس الجمهورية وجهوده في دعم حضرموت ومتابعته المتواصلة لكافة الملفات المختلفة بالمحافظة بشكل مستمر ودائم.
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