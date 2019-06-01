العثيمين: مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت استهداف مكة المكرمة

قال يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن مسيرة العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي حققت تقدما في مواجهة التحديات.

وأضاف العثيمين: إنني على ثقة في أنّ هذه القمة الإسلامية بمكة ستشكل علامةً فارقةً في تاريخ المنظمة التي تتوّج عامها الخمسين، يحدونا جميعا من إرادةٍ صادقةٍ، وعزيمةٍ قوية، للتعاضد يداً بيد نحو مستقبل أفضل لشعوب دولنا، وموقف موحّد تجاه قضايا عالمنا الإسلامي.

وأكد أن الإرهاب والتطرف في مقدمة الآفات المتربصة بأمن المنطقة والعالم.

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ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استهداف مكة المكرمة.

وأكد إدانة منظمة التعاون الإسلامي تدين أي عمل يهدد أمن واستقرار السعودية.

وأشار العثيمين إلى أن المساس بأمن السعودية مساس بأمن العالم الإسلامي.