رئيس الوزراء: أتابع بشكل مباشر قضية انتحار طالب يمني في الهند

علق رئيس الوزراء، معين عبد الملك، على انتحار طالب يمني في الهند بعد إهمال السفارة اليمنية هناك لقضيته.

وكتب عبد الملك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، حزيران 01، 2019: أتابع بشكل مباشر قضية الانتحار المؤلمة للطالب محمد عثمان في الهند.

وأضاف عبد الملك: وجهت وزارة الخارجية بإجراء تحقيق عاجل في الأمر، وتقييم تعامل السفارة والقنصلية مع القضية.

وتابع: أؤكد لكم بأننا سنحرص أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين في اداء مهامهم تجاه ابنائنا الطلاب والجاليات في الخارج.

وأقدم الطالب على الانتحار بعد مراسلات تم تجاهلها مع سفير وقنصل بلادنا لدى الهند.