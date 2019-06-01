أصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، حزيران 01، 2019 هجوما للمتمردين الحوثيين في
محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت تحت غطاء مدفعي كثيف مجمع مديرية المتون.
وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.