الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون

أصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، حزيران 01، 2019 هجوما للمتمردين الحوثيين في

محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت تحت غطاء مدفعي كثيف مجمع مديرية المتون.

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وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا.