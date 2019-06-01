اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزارة الثروة السمكية تفند سبب نفوق الجمبري في سواحل المكلا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت وزارة الثروة السمكية ان ظاهرة نفوق الأحياء البحرية وخاصة الجمبري في سواحل المكلا يعود لأسباب

طبيعية سببها تعرض مجاميع الجمبري لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وانخفاض للأوكسجين على اعماق تراوحت

 ما بين 150 -100 متر وهو نطاق الاعماق التي يحدث فيها نفوق خلال الهجرة العمودية.

Advertisements

جاء ذلك في مضامين تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للتحقق في أسباب نفوق الجمبري والتي شوهدت الأربعاء الماضي على سواحل المكلا.

ورجح التقرير نفوق كميات كبيرة من الجمبري خلال الهجرة العمودية اليومية.. مشيرا الى أن الجمبري يتعرض للنفوق بكميات كبيرة خلال هذا النوع من الهجرة بسبب تعرضه للاجهاد نتيجة مقاومته للتغير المفاجئ في درجات الحرارة والاوكسجين الذائب في المياه.

وكانت الوزارة شكلت لجنة للنزول الميداني عقب تلقيها بلاغ من هيئة المصايد السمكية في البحر العربي وفرع الأبحاث وعلوم البحار فرع المكلا للنزول لدراسة أسباب ظاهرة نفوق كميات كبيرة من الجمبري في سواحل المكلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الثروة السمكية تفند سبب نفوق الجمبري في سواحل المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا