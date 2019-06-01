وزارة الثروة السمكية تفند سبب نفوق الجمبري في سواحل المكلا

قالت وزارة الثروة السمكية ان ظاهرة نفوق الأحياء البحرية وخاصة الجمبري في سواحل المكلا يعود لأسباب
طبيعية سببها تعرض مجاميع الجمبري لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وانخفاض للأوكسجين على اعماق تراوحت
ما بين 150 -100 متر وهو نطاق الاعماق التي يحدث فيها نفوق خلال الهجرة العمودية.
جاء ذلك في مضامين تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للتحقق في أسباب نفوق الجمبري والتي شوهدت الأربعاء الماضي على سواحل المكلا.
ورجح التقرير نفوق كميات كبيرة من الجمبري خلال الهجرة العمودية اليومية.. مشيرا الى أن الجمبري يتعرض للنفوق بكميات كبيرة خلال هذا النوع من الهجرة بسبب تعرضه للاجهاد نتيجة مقاومته للتغير المفاجئ في درجات الحرارة والاوكسجين الذائب في المياه.
وكانت الوزارة شكلت لجنة للنزول الميداني عقب تلقيها بلاغ من هيئة المصايد السمكية في البحر العربي وفرع الأبحاث وعلوم البحار فرع المكلا للنزول لدراسة أسباب ظاهرة نفوق كميات كبيرة من الجمبري في سواحل المكلا.
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