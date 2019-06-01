الاعلان عن موعد تشييع الفقيد فواز باعوم بالمكلا

اعلن مصدر مسؤول في مكتب رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري فادي باعوم، شقيق فقيد الثورة الجنوبية "فواز"، بأن تشييع جثمان الفقيد سيتم يوم الإثنين القادم، بمقبرة يعقوب بمدينة المكلا بعد صلاة العصر. ودعا نشطاء الحراك والثورة الجنوبية الى حضور مراسيم تشييع الفقيد في التاريخ المحدد المعلن عنه.

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