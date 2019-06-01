الزُبيدي: النقابات الجنوبية لها دور هام في تطوير أداء مؤسسات الدولة

أشاد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بدور النقابات الجنوبية وتفعيل عملها داخل مؤسسات الدولة .

وأكد الرئيس الزُبيدي على أن النقابات الجنوبية، تعتبر اللبنات الأولى لتطوير ونهضة الوطن من حيث الأداء الوظيفي والتوجه الديموقراطي، و من حيث تقيم العمل والمطالبات الحقوقية بالطرق الدستورية، مشيرا إلى أن دولة الجنوب ستعمل على تطوير المؤسسات الحكومية ودعم كوادرها وموظفيها وستعمل إلى جانب النقابات لتحقيق أعلى مستويات التطور ادللاداء الوظيفي وتحسين معيشة العمال .

جاء ذلك خلال حضور الرئيس الزُبيدي الأمسيةالرمضانية ، التي نظمها الإدارة الجماهيرية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، للنقابات الجنوبية بالعاصمة، أمس الخميس، حيث استمع الرئيس القائد إلى آراء النخب النقابية ومقترحاتهم حول توجهات نقابات العمال الجنوبية، بما يعزز مشروع دولة الجنوب وأهدافها .

كما قدم مندوبو وكوادر نقابات الجنوب مقترحات لتطوير العمل النقابي وأداء المؤسسات الخدمية، بما يعزز قيمة العامل والموظف الجنوبي في سبيل نيله حقوقه القانونية، وأداء واجبه الوطني والخدمي تجاه مؤسسته ووطنة الجنوب.

وعبّر مندوبو النقابات والمشاركون في الأمسية عن سعادتهم بهذا اللقاء، وثمنوا اهتمام الرئيس عيدروس الزُبيدي والمجلس الانتقالي بقضايا نقابات الجنوب وأوضاع العمال والموظفين.

حضر الأمسية المهندس عدنان الكاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس لجنة الإغاثة، والدكتور عبدالناصر الوالي رئيس القيادة المحلية في العاصمة عدن.