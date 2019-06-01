المكتب التنفيذي بغيل باوزير يعقد دورته الاعتيادية الـ4 للعام الجاري

عقد المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير دورته الاعتيادية الرابعة لعام 2019م برئاسة الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام المديرية بحضور مدراء المكاتب والمؤسسات في المديرية.

وفي بداية الاجتماع القى المدير العام كلمة رحب فيها بالحاضرين كما ناقش استعداد المرافق الخدمية خلال اواخر شهر رمضان واجازة العيد وحثهم على ضرورة وضع خطة تضمن تقديم خدمات مستمرة للمواطنين خلال فترة اجازة العيد وخاصة المياة والكهرباء والنظافة والامن والصحة والصناعة والاشغال وغيرها من المرافق.

وأكد المدير العام على ضرورة الاستجابة للمواطنين عند الحاجة لهذه المرافق بعد ذلك تم استعراض محضر اجتماع المكتب التنفيذي للشهر الماضي وتمت مناقشة ما مدى تنفيذ القرارات والتكليفات التي تم اقرارها.

هذا وتم مناقشة تقرير عن مؤسسة الكهرباء بالمديرية حيث قدم توضيح عن الوضع الحالي لخدمة الكهرباء والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة وانقطاع الكهرباء في الفترة الحالية مما تسبب في معاناه المواطنين.

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وتحدث المدير عام عن خطة المؤسسة في تحسين الشبكة الداخلية للكهرباء في ظل وجود بعض الشكاوي من قبل المواطنين بسبب ضعف الكهرباء كما تقدم عدد من المدراء الملاحظات والاستفسارات حيث قام القائم بأعمال المؤسسة بالرد عليها .

كما قام المدير العام بالتوضيح على بعض الملاحظات واكد على ان سيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني وافق على مشروع تحسين الشبكة الداخلية لكهرباء مديرية غيل باوزير وبتنفيذ هذا المشروع سيتم ان شاء الله التغلب على ضعف الكهرباء .

وفي ختام اللقاء، جرى مناقشة تقرير مكتب الاوقاف والارشاد بالمديرية حيث استعرض مدير الاوقاف المحامي عبدالله باضريس تقرير عن الانشطة الادارية والمالية والارشادية واستعراض الاوقاف التابعة للمديرية وكيفية الحفاظ عليها وغيرها من المواضيع التي تخص الاوقاف.