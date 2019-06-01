جنوبيون يطلقون هاشتاج بمناسبة ذكرى تحرير العاصمة عدن

اطلق ناشطون ومغردون جنوبيون هاشتاج #عدن_تنتصر_للعرب فجر يوم السبت 1 مايو / أيار 2019م على اشهر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وحضي الهاشتاج بتفاعل كبير من قبل النشطاء والمغردين الجنوبيين والخليجيين لما تمثله المناسبة من أهمية بالغة.

وصادف اطلاق الهاشتاج حلول الذكرى الرابعة لتحرير العاصمة الجنوبية "عدن" من الميليشات الحوثية وأتباع صالح، والذي يصادف السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من سنة 1436 هجرية، 17 يوليو / تموز 2015م.

ويهدف الهاشتاج لكشف خُطط الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وأتباع صالح على الجنوب، وأبعادها في استهداف أمن واستقرار المنطقة العربية عبر التمدد الإيراني.

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ويهدف الهاشتاج الى ابراز دور قوات المقاومة الجنوبية ودول التحالف العربي في إفشال المُخطط الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار الاقليم العربي، وكيفية تحقيق النصر.

ويسعى الهاشتاج إلى إبراز أهمية التلاحم العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وأهمية دعم دول التحالف للحليف المتمسك بالمبادئ والقيم العربية الاصيلة، ويتمثل هذا الحليف في قوات المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي اللذان يعتبران الاقوى على الأرض.

ومن خلال التغريدات، فإن الهاشتاج يهدف إلى التأكيد على الاستمرار مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.