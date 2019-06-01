وفي الامسية الرمضانية الروحانية أكد الحاضرون على اقامة هذه العادةالسنوية خلال شهر رمضان التي تجمع الجيران والتعارف فيما بينهم والتعاونوالتكاتف والتزاور .. مشيدين بالعلاقات الاجتماعية التي تجمعهم .. وحاثين الشباب على اهمية التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي لخدمة اهلهم ومجتمعهم ووطنهم والتحلي بالأخلاق الحسنة.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لفاعل الخير ومن ساهم في انجاح هذه الامسية من كافة الاهالي .
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي منطقة سحيل بوادي حضرموت يقيمون فطارهم السنوي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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