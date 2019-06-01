أهالي منطقة سحيل بوادي حضرموت يقيمون فطارهم السنوي.. صور

في روحانية الزمان والمكان، وفي اجواء سادتها المحبة والتآخي، وفي ليلة، مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك ليلة السادس والعشرون من رمضان، نظم اهالي مربع جامع سميح الجهة البحرية فطارهم السنوي وامسية رمضانية للرجال والنساء بحضور العقال والشيوخ والشباب والاطفال بمختلف شرائحهم المجتمعية.

وفي الامسية الرمضانية الروحانية أكد الحاضرون على اقامة هذه العادةالسنوية خلال شهر رمضان التي تجمع الجيران والتعارف فيما بينهم والتعاونوالتكاتف والتزاور .. مشيدين بالعلاقات الاجتماعية التي تجمعهم .. وحاثين الشباب على اهمية التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي لخدمة اهلهم ومجتمعهم ووطنهم والتحلي بالأخلاق الحسنة.

وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لفاعل الخير ومن ساهم في انجاح هذه الامسية من كافة الاهالي .