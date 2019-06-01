المالكي: السعودية ساهمت في حماية اليمن من طغيان ميليشيا الحوثي الإيرانية

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي أن المملكة العربية السعودية عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران .. مشيرا إلى أن العلاقة بين المملكة واليمن علاقة تاريخية نابعة من الدين والدم والنسب والأخوة والجوار.

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش انعقاد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة إن المليشيات الحوثية خططت للانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج وسلب موارد ومقدرات اليمن .. لافتا إلى أن تهديد المليشيات الحوثية كان بمثابة تهديد وجود دول واقتصاديات شعوب المنطقة كاملة على أساس أنها أحد الأذرع للنظام الإيراني في المنطقة.

وأضاف إن القراءة الحالية والمشهد الإقليمي والدولي للأحداث السياسية يثبت الترابط ما بين الأنظمة الداعمة التي تمارس الإرهاب وأيضا الجماعات والمليشيات الإرهابية خصوصا في الشرق الأوسط.

وعن الأهداف العسكرية أشار العقيد المالكي إلى أنها بدأت لحماية الشعب والمواطنين اليمنين في المدن والقرى وأيضا من خلال تدمير القدرات للميليشات الحوثية وحماية الشعب اليمني وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها من المجتمع الدولي.

وأشار المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن العمليات العسكرية اهتمت بالوضع الإنساني وتم إنشاء خلية بمسمى " خلية الإجلاء والعلميات الانسانية" للرعايا الموجودين في اليمن في عام 2018 وتقديم الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن والدعم المادي بـ 1.5 مليار دولار وذلك للوقوف مع الشعب اليمني ودعم الاقتصاد اليمني .. مضيفا أن كافة العمليات العسكرية تنطبق مع القانون الدولي الانساني خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع.