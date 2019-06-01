تضامن حضرموت يهزم الشعلة ويتأهل الى نهائي كاس المريسي بعدن

تأهل فريق تضامن حضرموت الى المباراة النهائية من بطولة كاس الفقيد علي محسن مريسي الخامسة و العشرين لكرة القدم التي ينظمها اتحاد كرة القدم بعدن بعد فوزه على فريق الشعلة بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفقيد العلواني بالمنصورة في آخر مباريات الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين من دون أهداف.

وسيلتقي فريق تضامن حضرموت في المباراة النهائية بفريق الجلاء من عدن يوم الأحد القادم بعدن.