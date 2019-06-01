شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ للسعودية على مشاركة قطر في قمم مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، تعليقا على مشاركة قطر في قمم مكة، أن طرفي الأزمة الخليجية يبحثان عن حل لها، داعيا السلطات القطرية إلى العودة لـ”طريق الصواب”.

وقال العساف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الجمعة إن “قطر شاركت في القمم السابقة، وهذا ليس بجديد. فعلا، هذه المرة مثلت من قبل رئيس الوزراء، وموقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو أننا نبحث عن حل لمسببات المشكلة والأزمة بين هذه الدول وقطر”.

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وأضاف وزير الخارجية السعودي: “وإن شاء الله سيكون هناك حل إذا عادت قطر إلى طريق الصواب”.

واستضافت مكة المكرمة، قمتين طارئتين خليجية وعربية دعا لعقدهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، كما من المرتقب أن تنعقد في المدينة المقدسة أعمال القمة الإسلامية الدورية الـ14.

ويشارك في هذه القمم الـ3 رئيس مجلس وزراء قطر ووزير داخليتها، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، لتكون هذه المشاركة هي الأولى لقطر على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، واتهمتها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة