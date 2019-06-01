شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني يكشف سبب الغاء كلمة الرئيس هادي في القمة العربية …ماذا جرى ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب الصحفي صلاح السقلدي على الغاء كلمة الرئيس هادي في القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في مكة المكرمة .

وقال السقلدي في منشور له ان منع الرئيس هادي من إلقاء كلمته التي كان من المنتظر أن يلقيها بقمة مكة- فضلاً عن وضعه في اقصى الصورة وفتور الاحتفاء بوصوله قاعة اللقاء- يشير الى اضمحلال أهمية الرئيس هادي وخفوت نجمه بالأجندة السعودية.

واوضح السقلدي انه وبرغم حاجة السعودية لرمزيته -في المدى المنظور على الأقل- فإن ما حدث له ربما يشير الى بداية النهاية لإزاحة الرجُــل من المشهد أو تحجم دوره في احسن حال .

