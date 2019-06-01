شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعرف على الشروط الـ 12 على إيران لرفع العقوبات عنها من بينها اليمن !! شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقشت القمة الخليجية العربية التهديدات الإيرانية في المنطقة، ونتائجها ومخاطرها القائمة والمستقبلية.

وبرز على السطح شروط وزارة الخاريجة الأمريكية التي طرحتها على طهران في 21 مايو 2018 لرفع العقوبات عنها.

وتمثلت الشروط بالإفصاح عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيشه بشكل مستمر، بالإضافة إلى التوقف عن تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن محاولات معالجة البلوتونيوم، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.

وتضيف الشروط "أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى كافة المحطات النووية العسكرية وغير العسكرية، وأن تضع إيران حدا لانتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

كما طالبت الشروط "إطلاق سراح المواطنين الأميركيين وكل مواطني الدول الحليفة.

وتضمنت الشروط "إيقاف دعم إيران لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، واحترام الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.

كما أكدت على إيقاف دعم الميليشيا الحوثية في اليمن وأن تعمل على التوصل لحل سياسي في اليمن.

ووردت في الشروط "سحب كل القوات التي تخضع لأوامر إيران من سوريا، وإيقاف دعم طالبان وجميع العناصر الإرهابية وإيواء عناصر القاعدة، بالإضافة إلى إيقاف دعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني شركاءه من الإرهابيين.

وأكدت أنه يجب على إيران أن توقف سلوكها الذي يهدد جيرانها، وكثير منهم حلفاء للولايات المتحدة.