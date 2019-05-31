الحكومة تكشف عن أسباب نفوق "الجمبري" في سواحل المكلا

كشفت الحكومة اليمنية عن أسباب نفوق الأحياء البحرية ولاسيما "الجمبري" في سواحل المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وقالت وزارة الثروة السمكية ان ظاهرة نفوق الأحياء البحرية وخاصة الجمبري في سواحل المكلا يعود لأسباب طبيعية سببها تعرض مجاميع الجمبري لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وانخفاض للأوكسجين على أعماق تراوحت ما بين 150 -100 متر وهو نطاق الأعماق التي يحدث فيها نفوق خلال الهجرة العمودية.
جاء ذلك في مضامين تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للتحقق في أسباب نفوق الجمبري والتي شوهدت الأربعاء الماضي على سواحل المكلا. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".
ورجح التقرير نفوق كميات كبيرة من الجمبري خلال الهجرة العمودية اليومية..
وأشار إلى أن الجمبري يتعرض للنفوق بكميات كبيرة خلال هذا النوع من الهجرة بسبب تعرضه للإجهاد نتيجة مقاومته للتغير المفاجئ في درجات الحرارة والأوكسجين الذائب في المياه.
وكانت وزارة الثروة السمكية، شكلت لجنة للنزول الميداني عقب تلقيها بلاغ من هيئة المصايد السمكية في البحر العربي وفرع الأبحاث وعلوم البحار فرع المكلا لدراسة أسباب ظاهرة نفوق كميات كبيرة من الجمبري في سواحل المكلا.
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