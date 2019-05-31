وتخللت الامسية العديد من الفقرات منها كلمة نائب مدير التوجية المعنوي....والتي تحدث فيها عن رفع المعنويات وشحذ الهمم والاستمرار على الطريق التى مضى عليها الشهداء وفي ذات السياق تحدث الشيخ عبدالله علي صعتر عن الإشاعات المغرضة والدائمة ودورها في محاولة كسر معنويات الجيش مضيفاً أن المقاتل لابد أن تكون له عزيمة وان لايلتفت لمايبثه العدو من اشاعات.
وفي الأمسية تحدث رئيس عمليات المنطقة مرحباً بالجميع .. ونقل لهم تحيات الأخ قائد المنطقة اللواء الركن محسن الخبي مشيداً بكل الجهود التي يقدمها أبطال اللواء لخوض المعارك في سبيل اعادة الشرعية ودحر مليشيات إيران الارهابية مضيفاً أن يكون كل أبطال الجيش الوطني على جاهزية كاملة ..لخوض المعارك القادمة وان يكونواً على أهبة الاستعداد للوثوب على فلول الحوثيين واستعادة الدولة .. والانتصار لكل المظلومين منوهاً الى ان تحرير العاصمة التاريخية لليمن من العصابة الحوثية بات وشيكا .
حضر الامسية أركان حرب اللواء العميد الركن صالح العوسجي ورئيس عمليات اللواء العقيد عمار الحرازي وجميع اركانات اللواء وقادة الكتائب وعدد من ضباط وأفراد اللواء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس عمليات المنطقة السابعة يزور اللواء 139مشاه ويحضر الامسية الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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