الراصد الجوي محمد باقروان يحذر الصيادين من حالة البحر ليوم غد

حذر الراصد الجوي الحضرمي الشاب محمد محسن باقروان، صيادي بعض المناطق بساحل حضرموت من حالة البحر ليوم غد، وذلك لاحتمال أن تكون قوية وغير مستقرة.

وقال باقروان: "ننوه الصيادين خصوصا أصحاب "الغبة" بأن حالة البحر يوم غدا السبت، فقط 1 يونيو 2019 بالصباح ووقت الظهيرة على ما بعد 7 ميل بحري بحر زعل قوية جدا".

وأضاف باقروان: "لايسمح بالإبحار وذلك نتيجة توجد سحب ركامية ممطرة بغزارة ع العمق الغبة بالبحر من بعد 20 ميل كون السوال آتية ما بعد الـ40 والـ50 ميلا .

وتابع الراصد الجوي محمد باقروان: "كذلك ننوه الصيادين في بحر ميفع وبير علي وعرقة واحور بأن حالة البحر يوم غدا السبت فقط زعل قوي هذا والله اعلم".