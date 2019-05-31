إدارة شرطة السير بالغيضة تواصل تنفيذ الخطة المرورية الرمضانية

وجه العميد مفتي سهيل صموده مدير عام الشرطة بمحافظة المهرة الأجهزة الامنية القيام بروح معنوية عالية تعاوناً لتنفيذ الخطة المرورية الرمضانية لشوارع مدينة الغيضة عاصمة المحافظة ، جاء ذلك في اجتماع ضم مدراء الأجهزة وقادة الوحدات الأمنية .

في هذا السياق أشار الملازم حسين أحمد المراني مدير إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة إلى أن الخطة المرورية الرمضانية تمت وفق دراسة تعالج ظاهرة الاختناقات المرورية للشوارع نظرا لضيقها ، موضحاً بأن الخطة تم تنفيذها على مراحل بدءاً من أول الشهر الكريم حتى أواخره وتقضي بإغلاق بعض الشوارع نظرا لازدياد حركة المواطنين القادمين من المديريات والقرى للتسوق لشراء احتياجات شهر رمضان وعيد الفطر .

وأكد المراني أن الدعم والاهتمام الملموس من قبل المحافظ الشيخ راجح باكريت ومشاركة الأجهزة الأمنية كان لهما دوراً كبيراً في إنجاح في تنفيذ الخطة وضبط المستهترين لانظمة وقواعد المرور ،

مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها أفراد إدارة شرطة السير في تنظيم حركة المرور طيلة الشهر الكريم، داعيا جميع المواطنيين والسائقين التحلى بالصبر والتعاون في تطبيق النظام وتنفيذ الخطة بالشكل المطلوب.

نوه مدير مرور الغيضة بأن الحفاظ على النظام دليل على الروح الوطنية العالية، والالتزام بقواعد وآداب المرور دون وجود شرطي مرور يعكس وعي ومثالية السائق.