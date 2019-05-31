استمرار أعمال رفع المخلفات والأتربة المتراكمة بالمكلا

يتواصل العمل حالياً وبوتيرة عالية في رفع المخلفات الصلبة والأتربة المتراكمة في كافة شوارع مدينة المكلا ضمن حملة رفع المخلفات الصلبة بالشيول والبوبكت والقلابات التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة unops بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت . حيث تتم عملية تنظيف الشوارع وسط المدينة التي يوجد فيها كميات كبيرة من الركام الطيني والمخلفات الصلبة ثم ما يليها في اطراف المدينة .

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