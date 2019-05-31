التحالف: الدعم الإيراني للحوثيين وراء إطالة العمليات العسكرية في اليمن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إن تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي، إن "الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا"، مذكّراً بأن "السعودية دعت عام 2014 كل الأطراف اليمنية للحوار".

وأوضح المالكي أن "جماعة الحوثي شكلت منذ الانقلاب تهديدا لليمن ولدول الجوار. والعمليات العسكرية انطلقت لا لتدمير القدرة العسكرية للحوثيين بل لإعادة الشرعية في اليمن".

وذكّر المالكي، أن "الميليشيات الحوثية هي ذراع لإيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار (..) تسعى إيران عبر أذرعها في اليمن لإيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب".

واعتبر أن "الحوثيين يهدّدون حرية الملاحة والطرقات البحرية في البحر الأحمر"، إذ أحبط التحالف أكثر من 35 عملية إرهابية في البحر الأحمر.

وشدد المالكي على أن "الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا" مؤكداً أن "التحالف ملتزم بعملياته في اليمن بالمعايير القانونية الدولية".

وتابع: "عند بدء العمليات العسكرية في اليمن كان الحوثيون على وشك السيطرة على عدن. تم تحرير نحو 85% من الأراضي اليمنية منذ بدء عملياتنا العسكرية".

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من جهة أخرى، شرح المالكي "أشكال التدخل الإيراني في اليمن" التي اعتبر أنها "تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة"، مضيفاً أن "الميليشيات الحوثية هي أول ميليشيات في العالم تمتلك صواريخ باليستية".

وذكّر بأن "التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن"، عارضاً خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.

كما شرح أن بعض الأسلحة الحوثية توجد عليها صور بشار الأسد، ويتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في لبنان.

وتابع المالكي: "الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقا"، عارضاً أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض.

وذكّر المالكي بأن "الصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون صُنعت في معامل الحرس الثوري" وهي تصل ميناء الحديدة ثم تُنقل مجزأة إلى صنعاء.

كما ذكر المالكي أن "إيران زوّدت الحوثيين بعدد من الطائرات المسيّرة"، مضيفاً أن "الطائرات المسيّرة التي لدى الحوثيين هي نفس تلك التي لدى حزب الله".

يأتي ذلك، بالتزامن مع انعقاد 3 قمم عربية وخليجية وإسلامية بالسعودية، يومي الخميس والجمعة، لبحث التهديدات الإيرانية في المنطقة.