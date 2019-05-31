"الخليج 365" يعزي بوفاة القيادي بمجلس الحراك الثوري المناضل فواز حسن باعوم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي موقع "الخليج 365" وفاة الشخصية القيادية البارزة في الحراك الثوري، المناضل الوطني الجسور الاستاذ فواز حسن باعوم، عضو المكتب السياسي، نائب رئيس مجلس الحراك الثوري في محافظة حضرموت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر أمس الخميس الموافق 30 من مايو 2019م، 25 من رمضان، في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر مرض عضال ألمَّ به، عن عمرٍ ناهز 43 عاماً، بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح من أجل الحرية والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة موقع "الخليج 365" بخالص العزاء وعظيم المواساة للزعيم القائد حسن باعوم، والمناضل فادي باعوم رئيس المكتب السياسي، وكل أفراد الأسرة الكريمة، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد البطل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان.