شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت سودانية بعد دخول البرهان الحرم المكي؟ (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فاجأت سيدة سودانية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلال تأديته مناسك العمرة، في مكة المكرمة اليوم، بالهتاف الذي يردده المتظاهرون في بلادها.
وفي مقطع مصور، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هتفت سيدة خلال دخول البرهان إلى الحرم المكي، بـ"مدنية مدنية.. يا برهان مدنية".
يشار إلى أن البرهان، وصل اليوم إلى السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة، التي دعت لها الرياض وتعقد في مكة المكرمة
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