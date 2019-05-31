شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن رغبته في إرسال قوات لليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري، بأن "إيران تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تستطيع"، شارحاً أن "ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل في سوريا هو الحصار المفروض على اليمن"، حسب تعبيره.

وقال فدوي، في مقابلة مع القناة الثالثة للتلفزيون الإيراني مساء الخميس، إن "مساعدة الحوثيين بكل الطرق فرض علينا وفقا للقرآن، وإننا نقوم بهذا الواجب"، حسب تعبيره.